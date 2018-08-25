PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi sınırda yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz A., emniyetteki ifadesinin ardından elleri önden kelepçeli olarak Edirne adliyesine sevk edildi. MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonrasında gözaltına altına alınan Yılmaz A.'nın İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategorideki 'Sertav' kod adlı PKK'lı Ramazan A.'nın ağabeyi olduğu belirlenmişti. Soruşturma sürüyor. Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)
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