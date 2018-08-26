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PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi sınırda yakalandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 00:37 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK'nın sözde Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz Açıkyüz, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

TUTUKLANDI
Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK'nın sözde Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz Açıkyüz, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.
MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonrasında gözaltına altına alınan Yılmaz Açıkyüz'ün İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategorideki 'Sertav' kod adlı PKK'lı Ramazan Açıkyüz'ün ağabeyi olduğu belirlenmişti.

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