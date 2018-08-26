PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi sınırda yakalandı (3)

TUTUKLANDI
Edirne'de Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen ve Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK'nın sözde Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz Açıkyüz, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.
MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonu sonrasında gözaltına altına alınan Yılmaz Açıkyüz'ün İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde kırmızı kategorideki 'Sertav' kod adlı PKK'lı Ramazan Açıkyüz'ün ağabeyi olduğu belirlenmişti.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var
TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var
Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı
Ters şeritte aşırı hız yapan YouTuber McSkillet'in korkunç sonu
ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum