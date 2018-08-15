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PKK'nın Avusturya mali sorumlusu Kapıkule'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından biri olduğu öne sürülen Azimet F., Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

PKK'nın Avusturya mali sorumlusu Kapıkule'de yakalandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından biri olduğu öne sürülen Azimet F., Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından biri olduğu öne sürülen Azimet F.'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırda gözaltına alınan Azimet F. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Türk vatandaşlığından çıkarıldığı ve Avusturya vatandaşı olduğu öğrenilen Azimet F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ ŞÜPHELİSİ ÜSTEĞMEN TESLİM OLDU
Öte yandan, Siirt'te görevli Üsteğmen Salih D., Edirne'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranma kaydı olduğunu öğrenerek emniyete teslim oldu. Üniversite yıllarından FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen Salih D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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