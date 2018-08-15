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PKK'nın Avusturya mali sorumlusu Kapıkule'de yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alınan silahlı terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından biri olduğu öne sürülen Azimet F.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alınan silahlı terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından biri olduğu öne sürülen Azimet F. ile hakkındaki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranma kaydı bulunan, Siirt'te görevli Üsteğmen Salih D., çıkarıldığı mahkemece 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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