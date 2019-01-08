"PKK'nın belirlediği Sincar'daki sözde kaymakamı kabul etmiyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisinde Kürt asıllı Milletvekili Beşar Kiki, Irak hükümetinin onayı olmadan ve komşu ülkelerle yapılan anlaşmalara aykırı olarak Sincar'da terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi'nin baskısıyla sözde bir kaymakamı kabul etmediklerini bildirdi.

Irak Meclisinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Kiki, yapığı yazılı açıklamada, Sincar'da terör örgütü PKK'nın tarafından bir kaymakamın belirlenmesine yönelik sert tepki gösterdi.

Örgütün ve bazı illegal güçlerinin ilçede varlığını sürdüğünü dikkati çeken Kiki, "Irak hükümetinin onayı olmadan ve komşu ülkelerle yapılan anlaşmalara aykırı PKK unsurları ve Haşdi Şabi'nin baskısıyla belirlenen sözde bir kaymakamı kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Kiki, PKK'nın girişimiyle Sincar'da örgüte yakın isimlerden oluştuğu sözde idari yetkililerin belirlendiğini aktararak, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bu durumu önleyebilecek yetkili kişi olduğunu vurguladı.

Musul il meclisi dışında herhangi bir tarafın Sincar'da kaymakam seçme yetkisine sahip olmadığına işaret eden Kiki, ilçedeki kaosun sonlandırması gerektiğinin altını çizdi.