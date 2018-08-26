PKK'nın bölge yöneticilerinden biri sağ ele geçirildi

Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan, biri sözde "Kel Mehmet Cephesi" üçlü yürütme üyesi 2 terörist sağ ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Irak'tan Şenoba bölgesine gelen 2 teröristin, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığınca silahlarıyla sağ ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Ele geçirilen teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi 'Mazlum Goyi' kod adlı Mazlum Kaçan, diğerinin ise 'Kahraman' kod adlı Lezgin Yarar olduğu belirlenmiștir. Teröristlerle bir dragunov (kanas) marka silah, bir M16 ve bir telsiz ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
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