PKK’nın bombası 1 çocuğu öldürdü, 1’ini ağır yaraladı

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ise yaralandı.

Olay İlçeye bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,yaylada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Bahar Güloğlu’nun bastığı terör örgütü PKK’lı teröristlerin araziye yerleştirdiği El Yapımı Patlayıcı patladı. EYP’nin patlaması sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Bahar ise ağır yaralandı.

Yaralı çocuk için bölgeye helikopter, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralı çocuğun helikopterle Elazığ’a getirileceği öğrenildi.

