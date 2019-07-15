HABER

PKK’nın bombası 2 çocuğu öldürdü, geriye bu fotoğrafları kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu ölen 2 kardeşten geriye fotoğrafları kaldı.Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında meydana gelmişti.

PKK’nın bombası 2 çocuğu öldürdü, geriye bu fotoğrafları kaldı

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu ölen 2 kardeşten geriye fotoğrafları kaldı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mezrada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP’nin üzerine bastı. Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Hayvancılıkla uğraştıkları için 2 çocuğuyla yaylaya çıkan Ekber ve Cevriye Güloğlu çifti bugün yaşanan talihsiz olay sonrası yıkıldı. İlkokul 3. sınıfı bitiren Ayaz ve bu yıla Anaokuluna yazılan Nupelda’dan geriye mutlu günlerinde çekilen fotoğrafları kaldı.

PKK’nın bombası 2 çocuğu öldürdü, geriye bu fotoğrafları kaldı

PKK’nın bombası 2 çocuğu öldürdü, geriye bu fotoğrafları kaldı

PKK’nın bombası 2 çocuğu öldürdü, geriye bu fotoğrafları kaldı

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Muhtardan eski muhtara 'otomobiliyle bilerek çarptı' suçlamasıMuhtardan eski muhtara 'otomobiliyle bilerek çarptı' suçlaması
Pençe-2 Harekâtında, teröristlerin kullandığı mağara bulunduPençe-2 Harekâtında, teröristlerin kullandığı mağara bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

İşte darbeci Semih Terzi'nin son anları!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.