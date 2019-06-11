PKK'nın Çevrimli katliamı hafızalardan silinmedi

Katliamda iki kardeşini, terör örgütünün farklı tarihlerde gerçekleştirdiği saldırılarda da iki ayağını kaybeden Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, katliamı ilk gün gibi hatırladığını söyledi.

Özbey, "PKK'nın, Kürtlerin savunucusu oldukları iddialarını kabul etmiyoruz. Kürtlerin savunucu asla olamazlar. Madem öyle neden Kürtleri öldürüyorlar, biz Kürt değil miyiz? Arkamda yatan 27 kişi Kürt değil miydi? Terörün dini imanı yoktur. O akşam insanların yakılması hala gözlerimizin önünde, unutmamız mümkün değil. Terörü lanetliyoruz." dedi.

Şehitlere rahmet dileyen Özbey, "Allah ülkemize huzur, esenlik getirsin. Şehitlerimize de rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Özbey, bu saldırıların son bulmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terör örgütü bölgede yatırımları engelleyerek, insanları cahil bırakmak istiyor. Böylece dağa eleman kazandırmak niyetinde. Türkiye'nin diğer bölgelerinde yapılan hizmetlerin bir vatandaş olarak bölgemizde de yapılmasını istiyoruz fakat yatırımlar terör engeline takılıyor. Bu ülke hepimizin. Ülkemize kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. Devletimizin kararlılığı sayesinde terörün sonu gelmiştir. Büyük bir devletimiz var ve her şeyin üstesinden geldiği gibi bunun da üstesinden gelecektir."