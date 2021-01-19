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PKK’nın cezaevi finansörlerine operasyon: 17 gözaltı

19.01.2021 20:13 | Son Güncelleme:
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK’nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 17’si gözaltına alındı.Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK’nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 17’si gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün finans faaliyetlerinin ve cezaevi yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör örgütünün cezaevi yapılanmaları ile irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 20 şüpheliden 17’si yakalandı. Balıkesir merkezli Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Mersin’de başlatılan eş zamanlı operasyonda 3 kişinin de yakalama çalışması devam ediyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise silah ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçildi.

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