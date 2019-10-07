PKK’nın elebaşı Karayılan’ın yanındaydı, o kadın terörist öldürüldü

Tunceli’de son 3 gündür devam eden ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen 600 bin TL ödülle aranan Melsa kod adlı Beyan Dara isimli teröristin terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’la fotoğrafı da çıktı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan hava destekli operasyon kapsamında tespit edilen 2 teröristin silahları ile birlikte JÖH timlerimizce etkisiz hale getirildiği dün bildirilmişti. Bölgede devam eden operasyonda bu sabah itibari ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olmuştur. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar turuncu listede 600 bin TL bulunan Melsa (K) Beyan Dara isimli terörist olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonunun devam ettiği ve terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.

Öte yandan operasyonda ölü olarak ele geçirilen Melsa Kod adlı Beyan Dara isimli teröristin terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’la birlikte çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Tunceli’de örgütün bitme noktasına gelmesi nedeniyle Karayılan’ın bölgeye sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu olarak bir süre yanında bulunan Beyan Dara isimli teröristi gönderdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.