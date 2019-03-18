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PKK'nın finans kaynağına operasyonda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 19:51 | Son Güncelleme

ŞIRNAK ile Siirt'te, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.  Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik 15 Mart günü Şırnak ve Siirt' te eş zamanlı operasyon başlatıldı.

PKK'nın finans kaynağına operasyonda 5 tutuklama

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK ile Siirt'te, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik 15 Mart günü Şırnak ve Siirt' te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, Şırnak’ta 6, Siirt’te 2 adrese düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.
Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ömer Kaya, Şükrü Dayan, Nimet Dayan, Musa Elçiçek ve Ahmet İnecik tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Savcılık soruşturmasında, tutuklanan zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladıkları tespit edildi.

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PKK'nın finans kaynağına operasyonda 5 tutuklamaPKK'nın finans kaynağına operasyonda 5 tutuklama

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