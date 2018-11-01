HABER

PKK'nın Gabar sorumlusunun yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta dün 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda sağ ele geçirilen PKK'nın sözde Gabar sorumlusu 'Fedakar Cizir' kod adlı terörist Emrah Nayci'nin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

PKK'nın Gabar sorumlusunun yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta dün 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda sağ ele geçirilen PKK'nın sözde Gabar sorumlusu 'Fedakar Cizir' kod adlı terörist Emrah Nayci'nin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Güçlükonak ilçesi Demirboğaz köyü kırsalında güvenlik güçlerinin dün düzenlediği operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise yakalandı. Yakalanan teröristin örgütün sözde Gabar sorumlusu 'Fedakar Cizir' kod adlı Emrah Nayci olduğu ortaya çıktı.
Teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anı ise saniye saniye kamerayla görüntülendi. Görüntülerde, ağaçlık alanda yakalanan teröristten üzerinde bomba olabileceği ihtimali üzerine kıyafetleri çıkarılması isteniyor. Sözlü uyarının ardından elbisesini çıkaran terörist, yapılan kontrolün ardından gözaltına alınıyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERŞekere alternatif yiyecekler nelerdir?Şekere alternatif yiyecekler nelerdir?
Barajda cesedi bulunan Sevgi toprağa verildiBarajda cesedi bulunan Sevgi toprağa verildi
Kız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladıKız kardeşiyle konuşan kişiyi bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

Maskeli soyguncu kasiyer kıza dehşeti yaşattı!

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

74 yaşında sapık alarmı! Fotoğrafı lise öğrencilerine gösterildi

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Katil kocadan kan donduran savunma: Namusum için yaptım

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Balıkçılar ağı çekince dehşete düştü! 'Bir tane daha gelirse...'

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Polisten fuhuş operasyonu! 3 kadın yakalandı

Defineciler orayı da talan etti! Dünyanın ilk akıl hastanesi tanınmaz hale geldi

Defineciler orayı da talan etti! Dünyanın ilk akıl hastanesi tanınmaz hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.