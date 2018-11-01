PKK'nın Gabar sorumlusunun yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta dün 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda sağ ele geçirilen PKK'nın sözde Gabar sorumlusu 'Fedakar Cizir' kod adlı terörist Emrah Nayci'nin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Güçlükonak ilçesi Demirboğaz köyü kırsalında güvenlik güçlerinin dün düzenlediği operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist ise yakalandı. Yakalanan teröristin örgütün sözde Gabar sorumlusu 'Fedakar Cizir' kod adlı Emrah Nayci olduğu ortaya çıktı.
Teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anı ise saniye saniye kamerayla görüntülendi. Görüntülerde, ağaçlık alanda yakalanan teröristten üzerinde bomba olabileceği ihtimali üzerine kıyafetleri çıkarılması isteniyor. Sözlü uyarının ardından elbisesini çıkaran terörist, yapılan kontrolün ardından gözaltına alınıyor.
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