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PKK'NIN GENÇLİK YAPILANMASINA OPERASYON: 20 GÖZALTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan DGH(Devrimci Gençlik Hareketi)'ne yönelik olarak İstanbul ve İzmir'de bulunan 25 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL DHA
Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan DGH(Devrimci Gençlik Hareketi)'ne yönelik olarak İstanbul ve İzmir'de bulunan 25 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün bütün unsurlarını kontrol ederek aralarında koordinasyon sağladığı ve örgüt adına tüm legal ve illegal eylemleri organize ettiği, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılmak üzere İstanbul'da bulunduğu, örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği, bu kişilere para ve malzeme temin ettiği, örgütün kırsal alanına eleman aktarımı yaptığı, örgütte sözde kadrolu olarak faaliyet yürüttüğü, bölücü terör örgütünün Hakkari/Şemdinli ve Siirt/Eruh ilçelerinde 15 Ağustos 1984 tarihinde gerçekleştirdiği ilk silahlı eylemin yıldönümü olması bahanesiyle İstanbul'da eylem arayışı içerisinde olduğu bilgileri elde edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği anlatıldı. İstanbul'da 9 ayrı ilçe ve İzmir'de, 8-15 Ağustos tarihleri arasında 25 ayrı adreste, 25 kişinin yakalanmasının hedeflendiği operasyonlarda, 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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