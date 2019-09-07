PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 13 polis unutulmuyor

Allah'tan tek dileğinin bir daha şehit haberi duymamak olduğunu ifade eden Akdeniz, şöyle konuştu:

Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 şehidin babası olarak hayatında üç kez büyük acı yaşadığını söyledi.

BÜLENT MAVZER- Iğdır'da, 4 yıl önce PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis, her yıl rahmet ve minnetle anılıyor.

"Geçmişte 2 evladımı şehit verirken acı yaşadım. Son olarak bu hain bombalı saldırı olurken de büyük acı yaşadım. Yüce Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah bu hain PKK terör örgütüne lanet eylesin. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin başına bela olan hain bir örgüttür. Bir şehit babası olarak acı gördüm, dileğim odur ki hiç kimse bu acıyı görmesin. 13 polisimizin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor, bu manada onları, her yıl anıyoruz. Şehitlerin anası ve babası belki bilmez ama biz her yıl onların ruhlarına dualar edip mevlitlerini okutuyoruz."

- "Her zaman şehit olmaya hazırız"

Iğdır 15 Temmuz Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya ise Iğdırlılar olarak 13 şehit polisin acısını unutmayacaklarını belirtti.

Şehitleri her yıl programlarla andıklarını hatırlatan Güzelkaya, şunları kaydetti:

"Gerek dünyada gerekse Orta Doğu'daki olumsuz gelişmelere baktığımız zaman tarihte hiç olmadığı kadar Türk milletinin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu bilinçle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." şuuruyla bizler de Türk milleti olarak vatanımız uğruna, ezanımız uğruna, ay yıldızlı bayrağımız uğruna her zaman şehit olmaya hazırız."