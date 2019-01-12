PKK'nın hamile kadını infazı, terörist ifadesinde

Kadın terörist, diğer kadınların korktukları için erkek örgüt mensuplarının tecavüz girişimlerine engel olamadıklarını, örgütte bulunduğu süreçte kendisinin de böyle bir şeyle karşılaşacağına dair korku yaşadığını anlattı.

Mağarada kaldığı süreçte erkek teröristlerin kadınlara tecavüz ettiğine şahit olduğunu vurgulayan terörist, taviz vermediği için kendisine yönelik böyle bir şeyin yapılamadığını kaydetti.

Cinderes'teki hastaneyi ABD'li askerlerin talimatıyla boşaltarak, şehir merkezindeki hastaneye geçtiklerini kaydeden terörist, "Savaşta yaralanan teröristleri, orada tedavi etmemizi istediler. Bunun ardından Türk askerlerine karşı silah kaldırmamı istediler. Bunu yapmadığımdan dolayı beni cezalandırmak için bir süre tutup sonra Şehba tarafına gönderdiler." şeklinde bilgi verdi.

Kadın terörist, "Rasulayn Hastanesinde hamile olduğundan şüphelendikleri terör örgütü PKK mensubu bir kadının tahlillerini yapmamı istediler. Tahlil sonuçlarında hamile olduğunu öğrendiklerinde kadını öldürdüler. Nereye gönderdiklerini bilmiyorum ama erkeği de öldürdüklerini duydum." ifadelerini kullandı.

- "Türk askerlerini insanlara kötü gösteriyorlar"

Bu durumu kabul etmekte zorlandığına dikkati çeken kadın terörist, şu ifadelere yer verdi:

"Kadını özgürleştiriyoruz adı altında insanları kandırıp kaçırdıktan sonra kendileriyle bir ediyorlar. Bunlar, onların içerisinde daha fazla yaşanıyor. Bunları gördüğümde onlara karşı kinim, nefretim oluştu. Türk askerlerini insanlara kötü gösteriyorlar. Özellikle kadınlara karşı. 'Türk askerleri size şunu, bunu yapar.' diye. Oradan kaçmak isteyen kişiler çok. Fakat belki Türk askerlerinden korkuyorlar da gelemiyorlar. Daha çok örgüt mensuplarından korkuyorlar. Kaçanları yakaladıklarında cezalandırıp, zindanlara atıp dövdüklerinden dolayı gelmek isteyenler de Türkiye'ye ulaşamıyorlar.

Şahsi olarak ailemin ve Türkiye'nin bana el uzatışıyla geldiğimde, söyledikleri şeyi hiç burada göremedim. Daha çok yardım ettiklerini gördüm, beni aileme kavuşturdular. Gelmek isteyenler, hiçbir kaygı duymasınlar. Türk askerleri hiçbir şey yapmıyor. Daha çok yardım ediyorlar. Gerçeklik nedir onu gösteriyorlar, ailelere kavuşturuyorlar."