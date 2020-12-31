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PKK’nın Hamzalı’da katlettiği 23 şehit törenle anıldı

31.12.2020 16:36 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesinde 1 Ocak 1995’te PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 23 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesinde 1 Ocak 1995’te PKK’lı teröristlerce katledilen 6’sı çocuk, 9’u kadın, 1’i korucu 23 vatandaş için anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesinde 1 Ocak 1995’te PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 23 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.
Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesinde 1 Ocak 1995’te PKK’lı teröristlerce katledilen 6’sı çocuk, 9’u kadın, 1’i korucu 23 vatandaş için anma töreni düzenlendi. Törene Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kaymakam Gözlet, PKK’lı teröristlerin 1 Ocak 1995 ve 16 Mart 1995’te gerçekleştirdikleri iki saldırıda 23 kişiyi katlettiklerini anımsattı. Kaymakam Gözlet, “1995 yılında iki farklı saldırıda burada 23 canımız yandı. Terör örgütü, katil yüzünü, cani yüzünü o zaman da gösterdi Ondan sonraki zamanda da göstermeye devam etti. Bugün terör örgütünün geldiği nokta ortada, Rabbim ordumuza, güvenlik korucularımıza güç kuvvet versin. Sözde Kürt halkının temsilcisiyim diye, sözde Kürt halkını temsil ediyorum diye çıkıp meydanda dolaşanların bugün Hamzalı’ya bakmaları lazım, Hamzalı’da kendilerine bir hareket noktası çizmeleri lazım. Bizler Kürt vatandaşlarımızın da temsilcisiyiz, onların da yanındayız. Laz vatandaşlarımızın da Türk vatandaşlarımızın da, Ermeni, Çerkez herkesin biz burada temsilcisiyiz. Devlet herkesin devleti, bu devlet hepimizin devleti. Gelen kaynaklar terör örgütüne değil, köylerimize vatandaşlarımıza onların hizmetine aktarılıyor şu anda” dedi.
Daha sonra konuşan şehit yakını Muhsin Çiçek, teröristlerin kundaktaki çaresiz dünyada habersiz ve insanoğlunun en masumu olan bebekleri bile hedef alarak katlettiğini söyledi. Çiçek, “Terörü ve burada bu katliamı yapanları bir kez daha lanetliyoruz. Dedeleri Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında yan yana, omuz omuza savaşıp birlikte şahadet şerbetti içen kutsal kanları aynı toprağa karışan bir milleti bölmeye yönelik oyunlar hiçbir zaman başarılı olmayacaktır” diye konuştu.
Tören, konuşmaların ardından yapılan dualarla son buldu.

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