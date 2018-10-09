PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak ve depoları vuruldu

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) savaş uçakları, düzenledikleri hava harekâtlarında bölücü teröristlere ait sığınak ve depoları yok etti.

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyine 8 Ekim 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtlarında bölücü teröristlere ait sığınak ve deponun vurulmasına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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