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PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak ve depoları vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) savaş uçakları, düzenledikleri hava harekâtlarında bölücü teröristlere ait sığınak ve depoları yok etti.

PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak ve depoları vuruldu

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) savaş uçakları, düzenledikleri hava harekâtlarında bölücü teröristlere ait sığınak ve depoları yok etti.
Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyine 8 Ekim 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtlarında bölücü teröristlere ait sığınak ve deponun vurulmasına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak ve depoları vurulduPKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak ve depoları vuruldu

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