HABER

"PKK'nın Irak'taki varlığı anayasaya aykırı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 20:42 | Son Güncelleme

Nahrain Araştırma Merkezi eski Direktörü Hamza Şerif: - "PKK'nın Irak'taki varlığı kesinlikle anayasaya aykırı" - ORSAM Başkanı Ahmet Uysal: - "PKK, ABD'nin taşeronu olarak bölgede faaliyet gösteriyor" - ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman: - "Irak hükümetinin parlamentoya giren PKK'lı milletvekiline karşı adım atması Ankara ile Bağdat arasında güven ilişkisinin göstergesi olabilir"

Irak'taki önemli düşünce kuruluşlarından Nahrain Araştırma Merkezi eski Direktörü Hamza Şerif, terör örgütü PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, bu ülkenin Türkiye ile PKK'ya karşı mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde (ORSAM) "Irak'ta PKK Varlığı ve Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" paneli düzenlendi.

Panele, ORSAM Başkanı Ahmet Uysal, Nahrain Araştırma Merkezi eski Direktörü Hamza Şerif , SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı Murat Aslan ve ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuşmacı olarak katıldı.

Şerif, Irak Anayasası'nın yabancı güçlerin Irak topraklarını kullanmasına izin vermediğini belirterek, "PKK'nın Irak'taki varlığı kesinlikle anayasaya aykırı." ifadesini kullandı.

PKK'nın Bağdat ve Ankara'nın çıkarlarına zarar verdiğinin altını çizen Şerif, "Irak hala zayıf bir devlet olduğu için PKK'ya yeterince engel olamıyor." şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, iki komşu ülkenin ticari alanda olduğu gibi güvenlik konusunda da yakın ilişki geliştirmesi gerektiğine değinen Şerif, "Irak ve Türkiye, PKK'nın iki ülke için de büyük tehlike olduğu konusunda anlaşmalı ve birlikte hareket etmeli." dedi.

-"PKK, ABD'nin taşeronu"

ORSAM Başkanı Uysal, Ankara'nın terörle mücadele stratejisinin başarısından dolayı PKK'nın Türkiye'de gücünü kaybettiğini ancak Suriye ve Irak'ta destek bulduğuna işaret etti. ABD ve batılı ülkelerin PKK'nın aktivitesine göz yumduğunu vurgulayan Uysal, "PKK, ABD'nin taşeronu olarak bölgede faaliyet gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

"PKK bundan sonra Türkiye'den daha fazla Irak'ın başına bela olacaktır" ifadelerini kullanan Uysal, Irak'ın PKK ile mücadele konusunda taşın altına elini daha fazla koyması gerektiğini belirtti.

SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı Murat Aslan, Türkiye'nin terörle mücadelede son yıllarda çok başarılı olduğuna işaret ederek, "Ankara'nın terörle mücadele aktivizmi 2010'dan sonra istihbarat ve etki odaklı bir politika yürütülüyor, bu nedenle önemli başarı elde ediliyor." dedi.

Türkiye'nin, bölgede PKK ve diğer terör örgütleriyle eşzamanlı mücadele edebilen ender ülkelerden biri olduğunu söyleyen Aslan, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Sincar'da konuşlanan PKK'nın serbestçe hareket etmesine Türkiye'nin izin vermeyeceğini belirtti.

- Irak'ın güven testi

ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, PKK'nın Suriye savaşı ve terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasıyla bölgede oluşan boşluktan yararlandığını vurgulayarak, "Irak, PKK'ya karşı mücadelede istihbari konularda Türkiye'ye daha fazla yardım etmelidir." ifadesini kullandı.

PKK'nın Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 200 köyü kontrol ettiğine vurgu yapan Duman, son dönemlerde Ankara-Erbil yakınlaşmasının ardından kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'ya yakın bazı kurumların kapatıldığını dile getirdi.

Diğer yandan, 12 Mayıs 2018'de yapılan Irak genel seçimlerinde Yeni Nesil Hareketi listesinden PKK'lı bir milletvekilinin Irak Parlamentosuna girdiğini hatırlatan Duman, "Parlamentoya Baas mensupları giremiyor. Eğitim Bakanı, kardeşi DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle istifa etmek zorunda kaldı. Irak hükümetinin parlamentoya giren PKK'lı milletvekiline karşı adım atması Ankara ile Bağdat arasında güven ilişkisinin göstergesi olabilir." şeklinde konuştu.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...
Metrobüs arıza yaptı, trafikte yoğunluk yaşandı Metrobüs arıza yaptı, trafikte yoğunluk yaşandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak PKK Terörle Mücadele Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Çorum'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.