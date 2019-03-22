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PKK’nın İstanbul’daki hain planı çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde İstanbul’u kana bulamaya hazırlanan 2 PKK/KCK’lı terörist yakalandı.

PKK’nın İstanbul’daki hain planı çökertildi

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde İstanbul’u kana bulamaya hazırlanan 2 PKK/KCK’lı terörist yakalandı. Şahısların üzerinden Suriye pasaportu ve kimliği çıktı.
Bölücü terör örgütü PKK’nın yerel seçimler öncesi kanlı saldırılar düzenleyerek seçim güvenliğini tehdit etmek maksadıyla yaptığı kaos planı bozuldu. Edinilen bilgilere göre, alınan istihbarat raporundan yolan çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK üyesi 2 teröristi takibe aldı. Mersin’den yolcu otobüsüyle kente sızan teröristler, 13 ve 14 Mart’ta İstanbul Kartal ve Pendik’te 2 ayrı adrese düzenlenen baskınla yakalandı.
Örgütün dağ kadrosuna katılıp bomba ve silahlı eğitim aldıktan sonra verilen talimatla saldırı için İstanbul’a gönderilen Arif A. ve Şakir .A. adlı 2 PKK’lının üzerlerinden Suriye kimliği ve pasaportu çıktığı öğrenildi. Seçim güvenliğini tehdit etmek maksadıyla yaptıkları kaos planı bozulan örgüt üyelerinin, emniyette susma haklarını kullandıkları belirtildi. Teröristler, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

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