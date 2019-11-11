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PKK'nın İzmir'deki bombalı saldırı planı davası sanıklarına ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:31 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK adına saldırı yapmak için Diyarbakır'dan 2015 yılında İzmir'e getirilip gömülen 17 kilogram C4 patlayıcı ve bombaların ele geçirilmesine ilişkin davada karar çıktı - Patlayıcı ve bombaları ev eşyaları içine gizledikleri belirlenen sanıklar, 4 yıl 2 ay ile 20 yıl 4 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Terör örgütü PKK adına saldırı yapmak için Diyarbakır'dan İzmir'e 17 kilogram C4 patlayıcı ve bomba getirilmesine ilişkin davada sanıklardan 8'i 4 yıl 2 ay ile 20 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

AA muhabirinin soruşturma dosyasından derlediği bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 10 Kasım 2015 gecesi Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda toprağa gömdükleri 17 kilo C4 patlayıcı ve 10 el bombasını çıkarmaya çalışan Barış İldem, Mervan Aksoy ve İbrahim Ertaş'ı gözaltına aldı.

Mervan Aksoy'un üzerinden "polis haber gazetesi" yazan sahte kimlik çıktı. Durumun Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine bu kentte olayla irtibatlı 9 şüpheli daha yakalandı.

Yapılan soruşturmada İbrahim Ertaş, Ahmet Gümüş, Abdulaziz Gezen ve Murat Özkan'ın patlayıcıları İzmir'e göndermek için terör örgütünden talimat aldıkları belirlendi. Bu kişilerin Diyarbakır'dan aldıkları ev eşyalarının arasına patlayıcıları koydukları ve bunu da kiraladıkları kamyonla İzmir'e gönderdikleri tespit edildi.

Sanıkların daha sonra patlayıcıları İzmir'de ormanlık alana gömdükleri de soruşturma dosyasında yer aldı.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden yargılama sonucunda haklarında dava açılan 12 sanıktan Murat Özkan'ın dosyası sağlık mazereti nedeniyle esas hakkındaki savunmasının alınamaması nedeniyle ayrıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Kasım'daki karar duruşmasında, aralarında soruşturmanın kilit ismi İbrahim Ertaş'ın da bulunduğu 8 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak", "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 4 yıl 2 ay ile 20 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Sanık İbrahim Ertaş ve Ahmet Gümüş'e 20 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Sanık S.O'nun eylemde doğrudan ilintisinin tespit edilemediği ancak soruşturma çerçevesinde yapılan ev aramasında "ruhsatsız tabanca bulundurmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası ve 400 lira para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

Yargılanan 2 sanık ise beraat etti.

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