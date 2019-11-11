PKK'nın İzmir'deki bombalı saldırı planı davası sanıklarına ceza yağdı

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - Terör örgütü PKK adına saldırı yapmak için Diyarbakır'dan İzmir'e 17 kilogram C4 patlayıcı ve bomba getirilmesine ilişkin davada sanıklardan 8'i 4 yıl 2 ay ile 20 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

AA muhabirinin soruşturma dosyasından derlediği bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 10 Kasım 2015 gecesi Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda toprağa gömdükleri 17 kilo C4 patlayıcı ve 10 el bombasını çıkarmaya çalışan Barış İldem, Mervan Aksoy ve İbrahim Ertaş'ı gözaltına aldı.

Mervan Aksoy'un üzerinden "polis haber gazetesi" yazan sahte kimlik çıktı. Durumun Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine bu kentte olayla irtibatlı 9 şüpheli daha yakalandı.

Yapılan soruşturmada İbrahim Ertaş, Ahmet Gümüş, Abdulaziz Gezen ve Murat Özkan'ın patlayıcıları İzmir'e göndermek için terör örgütünden talimat aldıkları belirlendi. Bu kişilerin Diyarbakır'dan aldıkları ev eşyalarının arasına patlayıcıları koydukları ve bunu da kiraladıkları kamyonla İzmir'e gönderdikleri tespit edildi.