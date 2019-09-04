PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı

MUHAMMED BOZTEPE - Şırnak'ta 1,5 ay önce kaçırılarak PKK'nın mağarasına götürülen 18 yaşından küçük iki kız çocuğu, film senaryolarını aratmayan kaçış öyküsüyle jandarmaya sığındı.

Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan "Çiçek" ve "Toprak" rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü PKK'dan nasıl kaçtıklarını sığındıkları jandarmaya anlattı.

"Çiçek" ile "Toprak", yaylada ailelerinin yanından terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldıklarını söyledi.

Dağlık bir araziye götürüldüklerini, aç bırakıldıklarını ve hiçbir şey söylenmeden bekletildiklerini belirten "Çiçek" ve "Toprak" daha sonra kendilerini dağda PKK'nın mağarasında bulduklarını ifade etti.

Oradaki teröristlerin kendilerine, "Terörist olacaksınız, Kürdistan için savaşacaksınız." dediğini dile getiren "Çiçek" ile "Toprak", teröristlerin söylediklerini kabul etmediklerini, aç susuz bırakıldıklarını, işkence yapıldığını ve cinsel istismarda bulunulduğunu aktardı.

- "İki gün boyunca hiçbir şey yemeden yürüdük"

Yaklaşık 5 gün önce yine işkence gördükten sonra "Toprak" ile kaçmayı kafaya koyduklarını anlatan "Çiçek", şöyle konuştu: