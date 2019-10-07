HABER

PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) koordineli çalışmasıyla Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekâtında, PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu, nokta atışıyla hedef alındı.

PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe

ANKARA, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) koordineli çalışmasıyla Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekâtında, PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu, nokta atışıyla hedef alındı.
MİT'in elde ettiği istihbarat doğrultusunda, geçen 13 Eylül'de Kandil'e düzenlenen hava harekâtında, PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu 'Bese Erzincan' kod adlı Ayfer Kordu hedef alındı. Kırmızı kategoride aranan terörist Kordu'nun örgüte 1980 yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında bizzat teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı öğrenildi. Örgütün kadın yapılandırmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı ortaya çıkan terörist Kordu'nun, PKK/KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu 'Bese Hozat' kad adlı Hülya Oran, 'Sözder Avesta' kod adlı Nuriye Kesbir gibi örgütün sözde üst düzey kadın teröristler dâhil tüm kadın teröristlerin eğitilmesi, görevlendirilmesi, örgütlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbePKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbePKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
PKK’nın kritik ismine nokta atışıPKK’nın kritik ismine nokta atışı
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.