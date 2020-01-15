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  4. PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan bazılarının, HDP ve BDP üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi

Ankara'da, PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüphelinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA (Özgür Kadın Hareketi) üyesi olduklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ankara'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler, operasyonla yakalandı.

Zanlılardan bazılarının HDP ve BDP üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Özgür Kadın Hareketi PKK/KCK PKK/KCK'nın kadın yapılanması Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü TJA

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