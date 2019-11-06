PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Tevgera Jinen Azadi-Özgür Kadın Hareketi (TJA) içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 8’i Ankara’da, 1’i ise Mersin’de gözaltına alındı.

Ankara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne ait oluşumlardan Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Meclisi (KCK/TM) sosyal alan komitesine bağlı Tevgera Jinen Azadi-Özgür Kadın Hareketi (TJA) içerisinde Ankara’da faaliyet gösteren 9 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 8’inin Ankara’da, 1’inin ise Mersin’de yakalandığı ifade edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyallerin ele geçirildiği kaydedildi.

