"PKK'nın kararları Kandil'den sonra Sincar'da veriliyor"

ERBİL (AA) - Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesindeki Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'nın kararlarını Kandil'den sonra elinde tuttuğu Sincar'ın Hanesor bölgesinde verdiğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı hakkında AA muhabirine konuşan Şeşo, örgütün Ağustos 2014'ten bu yana Irak-Suriye sınırı üzerindeki Sincar'ın Hanesor bölgesini elinde tuttuğunu söyledi.

Örgütün, Hanesor üzerinden Sincar ilçesini yönetmeye çalıştığını dile getiren Şeşo, "Hanesor, PKK'nın Irak-Suriye hattındaki en büyük karargahlarından biri. PKK'nın kararları Kandil'den sonra Hanesor'da veriliyor." dedi.

Şeşo, PKK'nın Sincar da dahil olmak üzere tüm Musul'da şu ana kadar 16 yaş grubu olan yaklaşık 500 çocuğu kaçırdığı bilgisini verdi.

Terör örgütü PKK'nın ilçede haraç topladığını da aktaran Şeşo, örgütün nasıl para elde ettiğini şu sözlerle anlattı:

"PKK'nın Hanesor'daki uygulamalarından biri haraç toplamak. Örgüt, haraç toplamak, vatandaşların mal ve mülküne el koyma gibi uygulamalardan aylık yüz binlerce dolar gelir elde ediyor. PKK, bunun yanında kaçak yollarla sattığı ham petrolden de para kazanıyor."