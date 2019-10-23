PKK'nın katlettiği 5 şehit için anıt

Pehlivan, "Bizim inancımız ve kültürümüzde şehitlik ve gazilik gibi çok yüce mertebeler var. Bu memleketin bütün evlatları birer güneş gibidir. Belki şehit olunca bir güneş batıyor ama onun ardından binlerce milyonlarca güneş doğuyor. Bin yıldır bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz ve bu mücadele devam ediyor. Şu an bölgemizde yaşanan Barış Pınarı Hareketi bir istiklal ve istikbal mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Bugünkü tablonun hiçbir terör odağının bu bölgede başarılı olmadığının göstergesi olduğunu kaydeden Pehlivan, geleceğe umutla baktıklarını, güçlerini tarihten, inanç değerlerinden, milli ve manevi kaynaklardan aldıklarını vurguladı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, sağlanan birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, mevcut tablonun devam etmesi gerektiğini, böylelikle hiçbir şer odağın nifak sokamayacağını söyledi.

Ali Hamza Pehlivan, yıl boyunca düzenlenen Pençe ve Kıran operasyonlarının istiklal ve istikbal mücadelesinin bugünkü uzantısı olduğunu aktardı.

Vali Pehlivan, "Bu mücadele kendi toplumumuz için yapılan bir mücadele değildir. Bugün itibarıyla görüyoruz ki dünyanın ve coğrafyamızın mazlum toplumlarının gözü bizim ülkemizdedir. Bizim güçlü olmamız, dimdik ayakta durmamız lazım. Bizim dik durmamız bütün bu coğrafyadaki dünya mazlumlarına da örnektir." diye konuştu.

- Şırnaklı 794 şehit

Şırnak'ın Türkiye'nin en çok şehidi olan illerin başında geldiğini aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"1900 şehidimiz var, bunların 794'ü Şırnaklı hemşehrilerimiz. İşte Şırnak'ımızın bölgedeki bütün illerin memleketine sahip çıktığının da bir göstergesidir. Hepimiz üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirdiğimizde gelecek adına hiçbir kaygımız olmayacaktır. Ülkemiz, vatanımız ve devletimizle emin adımlarla yolunda yürümeye devam edecektir. Bu anıta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

- "Bölgemizde Kürt meselesi, Kürt davası diye bir sorun yoktur"