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PKK'nın katlettiği Şırnaklı 29 şehit için anıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 10:41 | Son Güncelleme

Şırnak Valiliğince, Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 29 şehit için yapılan anıt törenle açıldı - Vali Mehmet Aktaş: - "Vatandaşlarımızdan aldıkları güçle, güvenlik güçlerimiz gece gündüz terör örgütlerine bölge genelinde göz açtırmıyor ve tek kişi kalana kadar bu mücadeleyi sürdürecektir. Bu iş, Allah'ın izniyle en kısa sürede nihayete erecektir"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Vatandaşlarımızdan aldıkları güçle, güvenlik güçlerimiz gece gündüz terör örgütlerine bölge genelinde göz açtırmıyor ve tek kişi kalana kadar bu mücadeleyi sürdürecektir. Bu iş, Allah'ın izniyle en kısa sürede nihayete erecektir." dedi.

Şırnak Valiliğince, Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990 ve 1996'da şehit edilenler için yapılan Şehitlik Anıtı törenle açıldı.

Vali Aktaş, anıtın açılışı nedeniyle düzenlenen törende, 28 yıl önce terör örgütü mensuplarınca kadın, çocuk, genç, ihtiyar demeden 27 masum vatandaşın katledildiğini anımsattı.

Aktaş, "Biz Müslüman olarak şuna inanıyoruz ki onlar şehit mertebesindedirler ve Allah'ın izniyle Peygamber Efendimizin komşularıdırlar." dedi.

Terör örgütünün yaptığı katliamın yanında kalmadığını vurgulayan Aktaş, bu vatanın çocukları, polisi, jandarması, güvenlik korucusunun PKK'lı teröristlere hak ettiği cezayı verdiğini söyledi.

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını dile getiren Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O eylemi gerçekleştiren ve ondan sonraki eylemlerin failleri etkisiz hale getirildi. Allah'ın izniyle onların çok azı kaldı. Vatandaşlarımızdan aldıkları güçle, güvenlik güçlerimiz gece gündüz terör örgütlerine bölge genelinde göz açtırmıyor ve tek kişi kalana kadar bu mücadeleyi sürdürecektir. Bu iş, Allah'ın izniyle en kısa sürede nihayete erecektir. Rabbim birlik, beraberliğimizi daim kılsın, bizleri şehitlerimize mahcup etmesin. Allah şehitlerimize rahmet etsin."

Vali Aktaş, anıtın şehitlere olan minnet borcu, şehitlerin hatıralarını sürekli taze tutmak ve örgütün yaptığı hainliği tüm insanlara göstermek amacıyla yapıldığını anlattı.

Törene katılan ve 8 akrabası terör örgütü tarafından katledilen Talat Önder de Valilik tarafından şehitler için anıt yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Önder, anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şehitlerin mezarları gezildi ve dua edildi.

29 şehidin isminin yer aldığı anıtın açılış törenine, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Kaymakam Serhat Doğan, Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Çevrimli köyüne 10 Haziran 1990'da terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda, aralarında 12 çocuk, 7 kadın ve 4 güvenlik korucusunun da bulunduğu 27 vatandaş katledilmişti, 1996'da da 2 güvenlik korucusu teröristlerce şehit edilmişti.

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