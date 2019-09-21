PKK'nın katlettiği yakınlarını Türk bayrağı asarak anıyor

Şırnak'ın merkeze bağlı Güneyce köyü Berman mezrasında 32 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (59), her yıl dönümünde katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı asarak hem kaybettiği sevdiklerini anıyor hem de terör örgütünü bir kez daha lanetliyor.

Gabar Dağı eteklerindeki Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de bir grup PKK'lı terörist tarafından yapılan saldırıda yakınlarını kaybeden Şehmuz Güngör, her yıl olayın yaşandığı tarihte babaevine Türk bayrağı asıyor.

Saldırıda eşini, babasını, yengesi ve yeğenlerini kaybeden Güngör, katledilen eşi Huhe ve yengesi Emine'nin hamile olduğunu, babası Rıfat Güngör'ün ise ateşe verilen evde diri diri yakıldığını söyledi.

Saldırıdan şans eseri o gün başka yerde misafir olduğu için kurtulduğunu aktaran Güngör, katliamın, dönemin bölge sorumlusu "Parmaksız Zeki" kod adlı terörist Şemdin Sakık tarafından yapıldığını belirtti.

- "Bu devlete bu bayrağa ihanet etmeyeceğiz"

Terör örgütü PKK'dan korkmadıklarını vurgulayan Güngör, şöyle konuştu: