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PKK'nın katlettiği yakınlarını Türk bayrağı asarak anıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 32 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu eşi, babası ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 12 yakını şehit olan Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı asıyor - Şehmuz Güngör: - "Bunlar Kürdistan adıyla iş yapıyorlar ama Kürt diye bir meseleleri yoktur. Kimse bunlara güvenmesin. Bunlar herkese düşmandır"

Şırnak'ın merkeze bağlı Güneyce köyü Berman mezrasında 32 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (59), her yıl dönümünde katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı asarak hem kaybettiği sevdiklerini anıyor hem de terör örgütünü bir kez daha lanetliyor.

Gabar Dağı eteklerindeki Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de bir grup PKK'lı terörist tarafından yapılan saldırıda yakınlarını kaybeden Şehmuz Güngör, her yıl olayın yaşandığı tarihte babaevine Türk bayrağı asıyor.

Saldırıda eşini, babasını, yengesi ve yeğenlerini kaybeden Güngör, katledilen eşi Huhe ve yengesi Emine'nin hamile olduğunu, babası Rıfat Güngör'ün ise ateşe verilen evde diri diri yakıldığını söyledi.

Saldırıdan şans eseri o gün başka yerde misafir olduğu için kurtulduğunu aktaran Güngör, katliamın, dönemin bölge sorumlusu "Parmaksız Zeki" kod adlı terörist Şemdin Sakık tarafından yapıldığını belirtti.

- "Bu devlete bu bayrağa ihanet etmeyeceğiz"

Terör örgütü PKK'dan korkmadıklarını vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

"Biz o günden bugüne onlarla mücadele ediyoruz. Bunlarla dost olmadık, olmayacağız. Biz bunları sevmiyoruz. Bunlar Kürdistan adıyla iş yapıyorlar ama Kürt diye bir meseleleri yoktur. Kimse bunlara güvenmesin. Bunlar herkese düşmandır. Yakınlarımı, şehit oldukları günde anıyorum, çoluk çocuğumuz, torunlarımız unutmasın diye. Zaten biz unutmuyoruz. Onlar da bilsinler ki bu teröristler onların başına da böyle felaketler getirdi. Herkes bilsin ki teröristler Berman mezrasında böyle bir katliam yaptı."

Olayı unutturmamak için 32 yıldır 21 Eylül günü olay yerine Türk bayrağı astığını belirten Güngör, PKK'nın Kürt düşmanı bir örgüt olduğunu anlattı.

Güngör, "Biz onların kafasında olmadığımız, dediklerini yapmadığımız, devlete düşmanlık yapmadığımız için saldırıyı düzenlediler. Hayatımızda bu devlete bu bayrağa ihanet etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güneyce köyü muhtarı Mehmet Güngör de örgütün 32 yıl önce genç yaşlı demeden 12 kişiyi katlettiğini anımsattı.

PKK'nın Kürtlerin en büyük düşmanı olduğunu belirten Güngör, şunları kaydetti:

"PKK'yı lanetliyoruz, kınıyoruz. Onlar bizim akrabalarımızı öldürdü. Sadece, 'millet bizden korksun' diye yapıldı. Biz hayatta onlara teslim olmayız. Kıyamete kadar da bizi bitiremezler. Biz Kürt'ü ve Türk'ü ile büyük bir aileyiz. PKK'dan korkmuyoruz. Bütün şehitlerimizi kıyamete kadar unutmayacağız."

21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında aynı aileden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Narinç (35), Huhe (34), Hizne (33), Emine (20), Azime (15) Hülya (4), Abdulcebar (2) ve Sacide Güngör (2) katledilmiş, Fettah Güngör (6) ise ağır yaralanmıştı.

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Güneyce köyü PKK katliamı şırnak

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