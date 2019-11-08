PKK'nın kirli yüzü uluslararası raporlarda

TUĞRUL ÇAM - Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de çocukları örgüte katılmaya zorlaması, yerel halkı zorla yerlerinden etmesi, bölge halkını katletmesi ve birçok yerde halkı sindirmesi, propaganda yoluyla gençlerin radikalleşmesine yol açması ve yabancıları örgüte alarak daha sonra radikal ideolojilerle ülkelerine göndermesi gibi uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal eden uygulamaları devam ediyor.

YPG/PKK'nın Suriye'de sürdürdüğü bu uygulamaları, birçok uluslararası kurum ve kuruluşun son yıllarda hazırladığı raporlara girdi.

Birleşmiş Milletler (BM), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) gibi birçok uluslararası kuruluşun yanı sıra İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), YPG/PKK'nın ihlallerini raporladı.

- Çocukların zorla örgüte katılması

Çocuk yaştaki kişilerin terör örgütüne katılmaya zorlanması, bu raporlarda önem yer teşkil etti.

Raporlarda, YPG/PKK'nın kız ve erkek çocukları örgüte katılmaya zorlayarak uluslararası hukuk ve insan haklarını hiçe saydığı belirtildi.