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PKK'nın kış üslenmesine darbe: 109 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarıyla terör örgütü PKK’ya darbe vurulmaya devam ediliyor. Yurt içinde yürülen başarılı iç güvenlik operasyonları sayesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor. Operasyonlarla sayıları 500'e kadar düşen teröristler arasında panik, korku artarken kaçışlar ve teslim olmalar da hızlandı. Operasyonlar sayesinde çöküş içinde olan terör örgütü eylem yapamazken, lojistik anlamda da bitme noktasına geldi.

MAĞARA, BARINAK VE SIĞINAKLAR İMHA EDİLİYOR
Terörle mücadele harekâtı kapsamında, duyarlı vatandaşların desteği, istihbari çalışmalar ve icra edilen etkili operasyonlar ile PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik olarak tespit edilen mağara, barınak ve sığınakların imhası devam ediyor. Bu kapsamda, Siirt Herekol, Bingöl Ortaçanak, Diyarbakır Görese, Tunceli Kutu Deresi, Van Ortayol, Bitlis Sehi, Hatay Amanoslar, Muş Şenyayla, Şırnak Bestler Dereler ve Faraşin bölgeleri ile Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinde bulunan yaylalarda, 'kış üslenmesini engellemeye yönelik' düzenlenen operasyonlarda 109 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler ile birlikte 8 uzun namlulu silah, 149 el bombası, 8 bin 244 mühimmat, 26 bin 124 kilo patlayıcı madde, 9 roketatar ve 229 roketatar mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca 7 bin 490 kilo un, 495 kilo çay, 1854 kilo şeker, 3 bin 455 kilog bakliyat (Fasulye, nohut, mercimek, bulgur, pirinç, makarna), 1315 litre sıvı yağ, 2 bin 415 kilo peynir gibi erzaklar ele geçirilerek, imha edildi.
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 39 il valiliğine bir genelge göndererek, vatandaşlardan, yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık ve kışlık evlerde yaşam malzemesi bırakmamalarını istemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Operasyonda görüntüler
-Ele geçirilen malzemeler
-Detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ANKARA, (DHA)-

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