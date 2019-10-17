HABER

PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

  İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 118 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 118 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt içinde yürütülen başarılı operasyonlar ile terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor. Bakanlık koordinesinde, duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda mağara, barınak ve sığınakları tespit edilerek imha edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MUHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda; Van'n Övüncük bölgesi başta olmak üzere, Siirt Herekol, Bingöl Ortaçanak, Diyarbakır Görese, Tunceli Kutu Deresi, Bitlis Sehi, Hatay Amanos, Muş Şenyayla, Şırnak Bestler Dereler ve Faraşin bölgelerinde etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte; 130 uzun namlulu silah, 180 el bombası, 17 bin 871 mühimmat, 27 bin 534 kilo patlayıcı madde, 10 roketatar ve 232 roketatar mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Askerin mağada arama yapması

Haber: ANKARA, (DHA)-

PARTNERMiami güzeli nefes kestiMiami güzeli nefes kesti
Suriyeli öğrencilerden Mehmetçiğe mektupSuriyeli öğrencilerden Mehmetçiğe mektup
Piknik masasını salıncak yaptılarPiknik masasını salıncak yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristler kimyasal silah mı kullanacak?

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Son dakika: YÖK MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili kararını verdi! Kamudan çıkarılacak

MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 30 gün süreyle yasaklandı

Valilik açıkladı! 30 gün süreyle yasaklandı

Son dakika! Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe!

Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe!

Nusaybin'de 8 kişi şehit olmuştu! YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Nusaybin'de 8 kişinin şehit olduğu saldırı anı kamerada

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.