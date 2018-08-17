PKK'nın kullandığı sığınaklarda makineli tüfek ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve mağarada, makineli tüfek, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Yüksekova ilçesi Eski Urşe köyü kırsal alanında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınağın tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"16.08.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Eski Urşe Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde tespit edilen 2 adet sığınak ve 1 adet mağara içerisinde; biksi makineli tüfek, boş makineli tüfek mayonu, 480 biksi makineli tüfek mühimmatı, 2 roket sevk fişeği, makineli tüfek çatal ayağı parçası, 2 araç tipi akü, 20 metre kablo, 26 büyük pil, 26 elektrik bandı, 5 büyük tüp, 3 küçük tüp, gaz lambası, şemsiye, 3 çift ayakkabı ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bulunan yaşam malzemeleri, usulüne uygun, olay yerinde imha edildi."

