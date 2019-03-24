"PKK'nın Kürtlerin hakları ve özgürlüğüyle alakası yok"

BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör örgütleri hiçbir zaman kullandıkları kelimenin altını gerçekle doldurmazlar. Onlar sadece vitrinde kullanılan kelimelerdir. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığı gibi PKK'nın da Kürtlerin hakları ve özgürlüğü ile bir alakası yoktur." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Muş'tan kara yoluyla Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Yılmaz, partililerle esnafı ziyaret etti.

İlçedeki bir restoranda kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler'in de katıldığı toplantıda konuşan Yılmaz, seçime 5 gün kaldığına işaret ederek, çalışmaların aralıksız devam etmesi gerektiğini söyledi.

Çocuklar, gençler ve huzur için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapacaklarını ifade eden Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Huzur ve güven ortamı olmadan hiçbir şey olmuyor. Devlet yatırımları yine belli şekilde gerçekleşiyor. Birileri saldırsa, şantiyeleri yaksa ve engel olmaya çalışsa da biraz gecikmeli de olsa devlet hizmetleri bir şekilde yürüyor. Ama huzurun ve güvenin olmadığı yere iş dünyası ve yatırımcı gelmiyor. Gerçek anlamda istihdam üretecek, ihracat yapacak ve gençlere yeni fırsatlar sunacak işletmeler gelip burada yatırım yapmıyorlar. Fiziki altyapı, yol, üniversite, yetişmiş insan gücü ve teşvikler olacak. Bunların hepsi yatırım ortamı için gerekli. Ama bir şey var ki o olmadan yatırım olmuyor. O da huzur ve güven ortamıdır. Sermaye naziktir, nazlıdır, tutamazsınız. Huzurun ve güvenin olmadığı yere başkası gelip yatırım yapmadığı gibi sizin iş adamınız da gider başka yerlerde yatırım yapar. Sermaye ve beyin göçü olur. Bu meseleler aslında gençlerimizle ve onların geleceğiyle yakından ilgilidir. Huzurumuza ve Tatvan'ın geleceğine sahip çıkalım."