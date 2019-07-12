PKK’nın mali kaynağına büyük katkı sağlayan sigara kaçakçılığına 8 ilde operasyon

İstanbul polisi, terör örgütü PKK’nın mali kaynakları arasında gösterilen sigara kaçakçılığına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Örgüt lideri Ahmet D. ile şebekenin sözde yönetici kademesinde yer alan 11 kaçakçının da aralarında olduğu 60 şüpheli yakalanırken, 160 bin kaçak sigara, bin 500 paket elektronik sigara kartuşu, 30 kilo nargile tütünü ile 1’i tır olmak üzere toplam 15 araca el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın mali kaynakları arasında gösterilen tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekletirdi.

Operasyonda şebeke lideri ve 11 yardımcısı da yakalandı

Ekipler, örgütün mali yapısına büyük katkı sağladığı öne sürülen sigara kaçakçılığa yönelik yapılan çalışmalarda, şebeke lideri Ahmet D. ile şebekenin sözde yönetici kademesinde bulunan Ş.D., M.D., H.D., M.S., C.A., B.T., M.H., I.K., A.Y., S.P.. ve Y.L.’nin çalışma yöntemlerini 6 ay boyunca adım adım izleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke lideri ve adamlarının çalışma yöntemlerini deşifre eden polis, ilk olarak anlaştıkları kargo acente sahipleri ile çalışanları aracılığıyla doğu ve güneydoğu illerinden batı illerine sevk edilen kaçak sigaraları zulalı araçlarla peynir tenekeleri, çay paketleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasına gizleyip yasal kargo görünümü verdiklerini ortaya çıkardı.