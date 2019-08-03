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PKK'nın Norveç sorumlusuna MİT operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:17 | Son Güncelleme

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu terörist M.S, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Bursa'da yakalandı - Norveç'te örgüt adına "sorumlu" düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen M.S, çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı

PKK'nın Norveç sorumlusuna MİT operasyonu

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden sorumlu olduğu belirlenen terörist M.S, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet birimlerince düzenlenen ortak operasyonla Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Norveç'te PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.S, bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptı. PKK'lı terörist, örgüt iltisaklarının tespit edilebilmesi amacıyla MİT ve emniyet birimlerince takibe alındı.

PKK/KCK'nın Avrupa'daki örgütsel faaliyetlerinin organize edilmesinden de sorumlu olduğu belirlenen M.S, yurt dışına kaçma şüphesi oluşması üzerine 27 Temmuz'da MİT ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Bursa'da gözaltına alındı.

M.S, emniyetteki sorgusunun ardından 31 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK'nın Norveç sorumlusuna MİT operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Milli İstihbarat Teşkilatı mit PKK/KCK terörist

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