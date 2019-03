“PKK’nın şah damarını kestik” diyen Bakan Soylu, CHP’nin meclis üyesi adaylarını eleştirdi

“İnsanlık sınavını geçtik”

Türkiye’de 415 bin Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini açıklayan Soylu, “Bize kızıyorlar neden aldınız bunları diyorlar. Siz Kore’ye ne için gittiniz? Gazilerimize soruyorum. Derdiniz neydi de gittiniz? İnsanlık için gittiniz. Zulme dur demek için gittiniz. Ne yapsaydı Erdoğan? Tecavüz edilen kadınlara sınırımıza geldiği zaman hayır mı deseydi? Hamile kadının karınlarına şiş batırıldığı zaman kusura bakmayın ben o tarihi sildim mi deseydi? Sildiği ahlak komşuluk ve insanlık olurdu. Biz bugün Allah’ımıza çok şükürler olsun yıllarca Avrupa ve Amerika parlamentolarında, Ermeni tasarısı yüzünden yapmadıkları kalmadı. Bizi katil millet olarak nitelendirmek için her şeyi yaptılar. En kritik zamanlarımızda bizi aşağılamak için tarihimize ırkımıza kara leke sürebilmek için her şeyi yaptılar. Ama size bir şey söyleyeyim; 3,5 milyon Suriyeli bugün Türkiye’de var ya, onlara ev sahipliği yaptık ya, Batı korktu ve sindi ya, elini uzatamadı ya, yıllardan beri insan katliamlarına göz yumdu ya, Suriye’de yaşananları görmezden geldi ya, biz o insanlara sahip çıkarak bize bugüne kadar yapmış oldukları baskıları yüzlerine vurmuş olduk. Allah bize büyük bir sınav verdi. Üç kuruş paramız arttı diye şımarmadık. O insanlara sahip çıktık, Batı sahip çıkamadı. Biz insanlık sınavını kazandık ama onlar kaybettiler. Sizin bıraktığınız gibi güçlü bir miras bıraktık. On yıllardan beri bu milletin çektiklerini kim çekti? Bir taraftan terör, ekonomik saldırılar, tasarılar, Türkiye’yi küçük görmeler. Bu cennet vatanı birbirine bölmeler. Ne zaman yükselmeye çalışsak kafamıza vurmaya çalıştılar. Bize bu ülkeyi idare edemezsiniz eziş bücüş insanlar dediler. Bu ülkede insanları SSK sıralarında ilaç kuyruğu beklerken kalp krizi geçirtip öldürdüler. Bugün mühimmatıyla batıya bağımlı bir Türkiye yok. Ürettiğinin üzerine ay yıldız damgasını vuran ve her gün özgüveni yükselen bir Türkiye var. Bunu sizin direnciniz, inancınız sağladı. Bu topraklar sadece yer üstünde olanların mı? Böyle düşünenler varsa yanlış içindeler. Yer altındakiler üstündekilerden çok daha fazla hakka sahiptirler. Onlar dirilerdir ama siz anlayamazsınız. Bu masalarda sadece biz mi oturuyoruz? Adım atarken mücadele ederken karar verirken gözümüzü açtığımızda kapattığımızda kiminiz gazisiniz ama şehit olan arkadaşlarınız yanınızdadırlar. Hiç endişe etmeyin. Biz inanıyoruz ve biz Müslümanız” ifadelerini kullandı.