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PKK'nın saldırdığı şantiyedeki hasar gündüz ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 15:05 | Son Güncelleme

ADIYAMAN kırsalında bir grup PKK'lı teröristin dün gece ateşe verdiği mermer ocağı şantiyesindeki hasar gündüz ortaya çıktı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN kırsalında bir grup PKK'lı teröristin dün gece ateşe verdiği mermer ocağı şantiyesindeki hasar gündüz ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde kırsalında dün gece bir grup PKK'lı terörist, mermer ocağı şantiyesini bastı. İşçileri bir araya toplayıp, örgüt propagandası yapan teröristler, şantiyedeki iş makineleri, araçları ve çadırları ateşe vererek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri şantiyedeki yangına müdahale ederken, güvenlik güçleri ise teröristleri yakalamak için operasyon başlattı. Bu sırada güvenlik görevlilerini taşıyan askeri araç, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Patlamada 2 asker yaralandı, araçta hasar meydana geldi. Yaralı askerlerden biri ayakta, diğeri ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi. HASAR GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI Geniş güvenlik önleminin alındığı, giriş ve çıkışların kapatıldığı bölgedeki operasyon devam ederken, şantiyedeki hasar ise gündüz ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alıp söndürdüğü yangında 9 araç, 3 iş makinesi, 1 kırma makinesi ve şantiyedeki çadırlar ile çeşitli malzemelerin tamamen yandığı belirlendi.

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