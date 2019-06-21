PKK'nın Seki katliamının acısı dinmedi

"Benim acım çok büyük. Teröristler kalleşçe saldırarak 10 insanımızı şehit ettiler. Köyde çatışma yaklaşık 2,5 saat devam etti. Çatışma sırasında evim ateşe verildi. Eve yaklaştığımda kapı ve pencerelerden alevler çıkıyordu." diyen Gök, ikiz bebeklerinin de bulunduğu çocukları, annesi ve eşinin yataklarında uyudukları sırada saldırının gerçekleştiğini aktardı.

27 yıldır acılarının dinmediğini ifade eden Gök, evlatlarına olan özlemini mezarları başına giderek dindirmeye çalıştığını belirtti.

Katliamda iki aylık ikizlerin de aralarında bulunduğu 8 şehit veren Ahmet Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan sadece kendisinin kurtulduğunu söyledi.

PKK'lı teröristlerce 22 Haziran 1992'de gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden iki aylık Ayşe ve Haşim Gök, 3 yaşındaki Emrullah Gök, 9 yaşındaki Gülbahar Tunç, 7 yaşındaki Sultan ve Erdal Gök, 11 yaşındaki Abdurrahman Gök, Hamdiye Gök, Behcet Tunç ve Latife Oğuz unutulmadı.

Gök, "Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Çok büyük bir acı. 9 kişilik aileydik, sadece ben kurtuldum." dedi.

İkiz bebeklerine isimlerini öldükten sonra verip mezar taşına adlarını yazdırdığını anlatan Gök, "Teröristler haince, kalleşçe bu saldırıları yapıyorlar. Ne için yapıyorlar? Bu gariban çocuklarımdan, ihtiyar annemden, eşimden ne istediler?" ifadelerini kullandı.

Gök, her şeye rağmen acısını yüreğine gömdüğünü, kaybettiği çocuklarının isimlerini yeni dünyaya gelen çocuklarına verdiğini aktardı.

- Kaybettiği kardeşinin ismini taşıyor

Ahmet Gök'ün oğlu Erdal Gök de şehit edilen ağabeyinin ismini taşıdığını söyledi.

Gök, "Babamızla yaşamaya çalışıyoruz. Babamız o vefat eden şehitlerin simasını bizde görüyor. Ağabeyim, ben ve diğer kardeşlerim şehitlerin isimlerini taşıyoruz. Onların isimlerini taşıdığımız için mutlu ve gururluyuz." şeklinde konuştu.

- "Bu acıyı ölene kadar unutmayacağız"

Katliamda kızını ve kuzenini kaybeden Şehmus Tunç da o gece evine roketatar ve molotofkokteyli ile saldırıda bulunulduğunu söyledi.

"Eve atılan roketatar mermilerinden biri yatağında uyuyan 9 yaşındaki kızımın başına isabet etti. Bu acıyı ölene kadar unutmayacağız." ifadelerini kullanan Tunç, kaybettiği kızı Gülbahar'ın 9, amcasının oğlunun ise 17 yaşında olduğunu sözlerine ekledi.

