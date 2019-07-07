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PKK'nın sözde başkanlık üyesi etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kandil'e düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.

PKK'nın sözde başkanlık üyesi etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kandil'e düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT, geçen 27 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e operasyon düzenledi. Operasyonda PKK/KCK'nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biri olan Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde ana karargâhının bulunduğu Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lının bu operasyonla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
'IRAK SORUMLUSU'
Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "TSK-MİT ortak operasyonuyla Kandil'de etkisizleştirilen 'Halmat Diyar' kod Diyar Garip Muhammed, PKK üst 7'lisinden biri ve Irak sorumlusu. Yani Sincar, Mahmur, tartışmalı bölgeler ve Irak’tan Suriye’ye yapılan sevkiyat ona bağlı. Yönettiği, kontrol ettiği PKK networkü çöküntüde" ifadelerini kullandı.

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