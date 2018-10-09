PKK'nın sözde Belçika sorumlularından biri Batman'da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Belçika sorumlularından Devlet Aslan, Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Batman MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Belçika'da terör örgütü PKK'ya müzahir oluşumlarda yönetici pozisyonunda bulunduğu ve örgütün sözde sorumlularından olduğu değerlendirilen Devlet Aslan'ın Batman'a geldiği belirlendi.
Düzenlenen operasyonla Aslan yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Öte yandan, Aslan'ın elinde uzun namlulu silahla ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
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