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PKK’nın  sözde bölge yöneticilerinden biri sağ olarak ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 00:07 | Son Güncelleme

Kuzey Irak’tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde sağ olarak ele geçirildi.

ANKARA (DHA) Kuzey Irak’tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde sağ olarak ele geçirildi. Ele geçirilen teröristlerden birinin, sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'nda kouyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kuzey Irak’tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe J.K.lığınca silahları ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristlerden birinin, sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu, diğerinin ise Kahraman kod adl Lezgin Yarar isimli terörist oldugu belirlenmiştir. Teröristler ile birlikte 1 adet dragunov (kanas) marka silah, 1 adet m16 p.tf. ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir."

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