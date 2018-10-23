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PKK’nın sözde İsveç sorumlularından biri Diyarbakır'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 21:16 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İsveç sorumlularından H.B, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın İsveç'teki sözde sorumlularından biri olduğu değerlendirilen H.B, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak çalışmada, H.B'nin (46) İsveç'te faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK'nın müzahir oluşumlarında yönetici pozisyonda bulunduğu tespit edildi.

H.B'nin Türkiye'ye terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak üzere geldiği ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla birlikte İsveç'e gideceği bilgisi üzerine, merkez Kayapınar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.B. yakalandı.

- Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın resminin önünde fotoğraf çektirmiş

İsveç'te düzenlenen terör örgütüne müzahir toplantı ve gösterileri organize ederek eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen H.B'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

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