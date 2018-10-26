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PKK'nın sözde İsveç sorumlularından birinin Diyarbakır'da yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İsveç sorumlularından H.B, tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü PKK/KCK'nın İsveç'teki sözde sorumlularından biri olduğu değerlendirilen H.B, tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak çalışmada, Türkiye'ye terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak için geldiği ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla birlikte İsveç'e gideceği bilgisi üzerine, merkez Kayapınar ilçesinde 23 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.B'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.B. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

H.B'nin İsveç'te faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK'nın müzahir oluşumlarında yönetici pozisyonda bulunduğu tespit edilmiş, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır isveç sorumlusu PKK

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