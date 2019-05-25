PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Nedim KOVAN/ GİRESUN (Ordu), (DHA) - KARADENİZ kırsalında terör örgütü PKK'nın sözde bölge ana karargahı imha edildi. Örgüt üyelerinin telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşme sağlayıp bu karargâhta toplandığı ve eylem kararlarını da burada aldıkları belirlendi. PKK'nın Karadeniz'deki en büyük silah deposunun da Gümüşhane kırsalında olduğu belirlenirken, lojistik olarak ise Trabzon kırsalını kullandıkları ortaya çıktı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin ve komandoların katılımıyla eş zamanlı operasyonlar devam ederken, teröristlere ait sığınak ve depolar da tek tek ele geçiriliyor. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu teröristlerinin tamamının etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması içinde İHA destekli operasyonlara devam ediliyor.

PKK BÜYÜK DARBE YEDİ

Son 5 yılda Karadeniz kırsalındaki operasyonlarda PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ ele geçirildi. Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Giresun kırsalından geçen yıl çatışmada yaralı olarak kaçan, mavi kategoride yer alan, başına bir milyon 500 bin lira ödül konulan 'Doğan-Serdar' kod adlı Celal Kaya'nın 2 hafta önce Tunceli'de etkisiz hale getirilmesinin ardından, Karadeniz'e yeni grup da çıkarılamadı.