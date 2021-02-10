HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. PKK’nın sözde lojistik sorumlusu MİT’in operasyonu ile Türkiye’ye getirildi

PKK’nın sözde lojistik sorumlusu MİT’in operasyonu ile Türkiye’ye getirildi

10.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
PKK’nın sözde lojistik sorumlusu MİT’in operasyonu ile Türkiye’ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde lojistik sorumlusu “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla Sincar’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak’ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK’nın kontrolünde bulunan Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar’da sözde "lojistik sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT’in emniyetle ortak yürüttüğü operasyon neticesinde Sincar’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde lojistik sorumlusu “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla Sincar’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak’ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK’nın kontrolünde bulunan Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar’da sözde "lojistik sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Laşer” kod adlı İbrahim Parım, MİT’in emniyetle ortak yürüttüğü operasyon neticesinde Sincar’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sorgulaması devam eden Parım’ın Suriye Kobani’de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Van’da gerçekleştirilen sokak eylemlerinde yer aldığı, 2015 yılında ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
PKK'nın kritik ismi Sincar'da yakalandıPKK'nın kritik ismi Sincar'da yakalandı
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?

En Çok Okunan Haberler

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

'Daum fotoğraf paylaştıysa bu iş tamam'

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Türkiye uzaya kimi gönderecek? Flaş açıklama

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Kritik gün geldi

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Gözler o saate çevrildi: Haftalar sonra ilk kez...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

İlker Başbuğ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi

İlker Başbuğ ifade verdi

Bahçeli duyurdu: MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın tarihi belli oldu

Bahçeli duyurdu: 18 Mart'ta yapılacak

MİT'ten Sincar'da operasyon! Kritik isim yakalandı

PKK'nın kritik ismi Sincar'da yakalandı

Bolu'da yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli şehri ikiye böldü

Yapılması planlanan 10 metrelik bozayı heykeli şehri ikiye böldü

ABD savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken görüntüler

İstanbul'da dikkat çeken görüntü!

Tarık Buğra'nın hayatı yazarak geçmiş: Tarık Buğra kimdir? İşte Tarık Buğra'nın romanları!

Ünlü yazar Tarık Buğra'nın hayatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.