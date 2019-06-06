DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yolaç (Susa) köyünde 27 yıl önce, PKK'lı teröristlerce camide ibadet edenlerin dışarı çıkarılarak silahla tarandığı katliamda yaşamını yitiren 2'si çocuk 10 kişi anıldı.

Katliamın 27'nci yıl dönümü dolayısıyla Yolaç köyü mezarlığında düzenlenen anma programına katılan vatandaşlar, saldırıda yaşamını yitirenlerin mezarını ziyaret etti, dua okudu.

Kur'an- ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, katliamda hayatını kaybedenlerin öz geçmişleri okundu, hayatlarından kesitler sunuldu.

Programda 10 kişinin öldürüldüğü cami de ziyaret edildi.

Anma programında bir konuşma yapan konuşan İttihad-ul Ulema üyesi Molla Beşir Şimşek, teröre tepkisini dile getirerek ve saldırıyı lanetleyerek, "Susa köyünde çocuklarımıza İslam’ı anlatıyorlardı. Müslümanların canına camide kastedenler aslında o mermileri Allah'ın evine sıktılar. O kurşunları Kuran'a sıktılar. Aydınlığı istemiyorlardı." dedi.

Program okunan dualarla sona erdi.

