PKK'nın tepe kadrosuna vurulan ağır darbe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, PKK'nın tepe kadrosuna yönelik yapılan ortak operasyona ilişkin, "Türkiye terörle mücadelesinde asla hız kesmeden devam edecektir. Bir terörist dahi kalmamak noktasında üzerine düşeni yapan ve sonuna kadar mücadele eden bir Türkiye olacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, katıldığı A Haber canlı yayınında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin, MİT ve TSK tarafından Kandil'e yapılan ortak operasyonla etkisiz hale getirilmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye terörle mücadelesine asla hız kesmeden devam edecektir. Bir terörist dahi kalmamak noktasında üzerine düşeni yapan ve sonuna kadar mücadele eden bir Türkiye olacaktır. Biz yer yer küresel ve emperyal dünyada destek bulduklarını biliyoruz. Türkiye bu noktadaki mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir."

MİT ve TSK ortak operasyonunda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vurulmuştu.

