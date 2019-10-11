"PKK'nın terör eylemine sessiz kalanlar, şimdi barış havarisi oldu"

AYNUR EKİZ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan ortak açıklamaya ilişkin, "Bu süreç içerisinde tüm ülke gönül birliği yapmışken, bu kimselerin durdukları yer, PKK'nın siyasi uzantısı gibi hareket eden HDP'nin durduğu yer ile aynıdır. Maalesef PKK'nın her türlü terör eylemine sessiz kalanlar, şimdi barış havarisi oldular." dedi.

AA muhabirine konuşan Dağ, TTB, DİSK, KESK, TMMOB tarafından Barış Pınarı Harekatı hakkında yapılan ortak açıklamada yer alan "IŞİD'in, dünyanın dört bir yanından gelen ve yurttaşı oldukları hiç bir ülkenin geri almak istemediği binlerce üyesinin 'gardiyanlığı' gibi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız" ifadelerine tepki gösterdi.

Söz konusu sendika ve meslek örgütlerinin her meselede devletin ve milletin karşısında konumlandıklarını belirterek, "PKK'nın her türlü terör eylemine sessiz kalanlar, şimdi barış havarisi oldular." diye konuştu.