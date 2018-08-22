PKK'nın tuzakladığı mayına basan kadının hayatı tehlikesi sürüyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesinde mezarlık ziyaretinden dönerken PKK'lı teröristlerin patikaya tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu yaralanan Gönül Parlak'ın (45) hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyünde dün, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının mezarını ziyaret eden Gönül Parlak, dönüşte, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına bastı. Patlamada ağır yaralanan Parlak, helikopterle bölgeden alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, Gönül Parlak'ın durumunun ağır olduğunu belirtti. Kadının yaralarının vücudunun sol tarafında kol ve bacakta olduğunu belirten Prof. Dr. Ayten, "Şu an yaralının durumu yoğun bakımda takip ediliyor. Gün içinde durumuna göre ortopedi veya plastik cerrahi tarafından ameliyat edilebilir. Hayati tehlikesi devam ediyor’’ dedi.
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